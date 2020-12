Vakcína firmy AstraZeneca je bezpečená a účinkuje u 7 z 10 lidí, potvrdily nové testy

„Vypadá to slušně. Pokud by to byl první výstup, stále platí, že je to dobrá zpráva. V téhle situaci je to ale o něco složitější,“ řekl AP výzkumník Buddy Creech z Vanderbiltovy univerzity v USA, který se podílí na testování dalších dvou vakcín. Narážel přitom na předchozí nesrovnalosti v prezentovaných výsledcích společnosti AstraZeneca.