V Rusku zmizela při sáňkování holčička, našla se v kanalizaci

Pozdě v noci byla dívka nalezena živá v kanalizaci, kam se propadla. „Jako zázrakem dobrovolníci uslyšeli pláč z podzemí," vylíčil server Provincija.ru s tím, že otevřený vstup do kanalizace nebylo ve sněhu vůbec vidět. Je zázrak, že dítě přežilo v mrazu tolik hodin. Zřejmě ji před umrznutím uchránila vlažná voda protékající kanalizací.

„Přikázal jsem okamžitě vyšetřit případ a potrestat osoby odpovědné za stav veřejných služeb v oblasti. Toto je závažný případ. Díky Bohu, dítě je naživu. Děkuji všem, kteří pomohli dívku najít,“ uvedl starosta města Sergej Nadsadin. Nyní se podle tiskové služby kanceláře starosty zjišťuje, kdo vlastní poklop a kdo ponese odpovědnost za to, co se stalo. A nezávisle na tom oblastní prokuratura zahájila prověrku komunálních služeb.

V srpnu 2018 v černomořském letovisku Soči na jihu Ruska přišel o život sedmiletý chlapec, který se před očima babičky propadl do kanálu. Dotyčná ulice byla zalita vodou po prudkém lijáku, a tak nástrahu nebylo vidět. Když chlapec najednou zmizel, nikdo v první chvíli nechápal, co se stalo. Jen babička začala křičet, že „Vnuk spadl do kanálu!“. Chlapce mezitím proud odnesl a jeho tělo záchranáři našli až po několika hodinách.