V Japonsku objevili nový kmen koronaviru

„V tuto chvíli nemáme důkazy o tom, že by byla nová varianta nakažlivější,“ cituje server Japan Times prohlášení místního ministerstva zdravotnictví.

Brazilské ministerstvo zdravotnictví nicméně podle stejného zdroje uvedlo, že ho japonská strana zpravila „o 12 mutacích (genetických změnách zjištěných u odebraných vzorků pozn. red.), z nichž jedna se shoduje se zmutovaným kmenem z Británie a Jižní Afriky a z toho by mohla vyplývat vyšší nakažlivost“.

Podle serveru Nikkei Asia čtyři cestující infikovaní novým virem přiletěli do Tokia 2. ledna a ještě v příletové hale byli testováni jako pozitivní. Tři z nich vykazují příznaky typické pro koronavirus. Muž ve věku přes 40 let měl potíže s dýcháním, ženu starší 30 let trápily bolest hlavy a pálení v krku a náctiletého mladíka sužovala horečka.