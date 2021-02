V Barmě protestují proti puči

Celobarmská federace studentského svazu vyzvala, aby do stávky vstoupili i další vládní zaměstnanci.

Z ulicích se žádné protesty nekonají, ale lidé cítí vztek, uvedl list The Guardian. Je to vidět i z toho, že mnozí na své profily na sociálních sítích daly červené fotografie, protože tato barva symbolizuje vůdkyni juntou svržené Národní ligy pro demokracii Su Ťij, která byla zadržována 15 let.