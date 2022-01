V Almaty se znovu ozývá střelba

"Američtí občané by si měli být vědomi toho, že násilné protesty mohou výrazně ovlivnit konzulární služby poskytované velvyslanectvím Spojených států, a to včetně pomoci americkým občanům, již odjíždějí z Kazachstánu," uvedlo americké ministerstvo zahraničí. To umožní "dobrovolný odchod" zaměstnancům konzulátu v Almaty. Odjet budou smět i všichni rodinní příslušníci amerických zaměstnanců a diplomatů.