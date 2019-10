V Afghánistánu působí eskadry smrti podporované CIA

Podle HRW by mohlo jít o válečné zločiny a jednotky, které jeden diplomat označil za eskadry smrti, by měly být rozpuštěny.

Činnost těchto jednotek popisuje 53stránková zpráva. Popisuje 14 případů od konce roku 2017 do půlky roku 2019. Podle HRW by Spojené státy měly spolu s afghánskou vládou okamžitě rozpustit a odzbrojit všechny milice nespadající pod vojenské velení a spolupracovat s nezávislými vyšetřovateli na objasnění všech obvinění z možných válečných zločinů a dalšího porušování lidských práv.

Při jednom z popsaných případů těžce ozbrojení muži podle HRW vpadli do domu afghánské rodiny a odvedli čtyři bratry se svázanýma rukama do oddělných místností. Následně je členové afghánských speciálních sil zabili střelou do hlavy a do srdce. Afghánské jednotky sdělily, že operace byla zaměřena na radikály z řad teroristické organizace Islámský stát (IS) v odlehlé oblasti východní provincie Nangarhár. Ve skutečnosti se ale vše odehrálo v metropoli provincie Dželálábádu.