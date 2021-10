Útok na Tchaj-wan může začít jako hybridní konflikt na Donbasu

Podle něj bude čelit Tchaj-wan v první fázi taktice hybridní války, nepůjde o vojenský útok, bude to akce, která nepřesáhne hned hranici válečného konfliktu, protože v jeho případě by mohl čelit Peking koordinované odpovědi více států.

Kelton je však přesvědčen, že se Čína téměř jistě pokusí ovládnout Tchaj-wan a Rusko by jí mohlo pomáhat. Domnívá se, že čínský prezident Si Ťin-pching „bezpochyby dospěl k závěru, že pro něj bude výhodou, když sám rozhodne o termínu akce proti Tchaj-wanu a bude ji koordinovat s Rusy, aby Spojené státy čelili více krizím“.

Jedním z hlavních témat nově zřízeného střediska CIA pro Čínu je proto otázka ovládnutí Tchaj-wanu Čínou, řekl v neděli tajemník CIA David Cohen. Ten odmítl komentovat březnové vyjádření tehdejšího velitele indopacifických amerických sil admirála Philipa Davidsona, že Tchaj-wan bude čelit útoku do šesti let.

Cohen ale upozornil, že klíčové je zjistit, jak nahlíží čínský prezident Si Ťin-pching na Tchaj-wan před nadcházejícím XX. sjezdem čínské komunistické strany. Upozornil, že domácí politika může naznačit, za kterou páku se zatáhne. Další sledovanou otázkou je pak poměr sil USA a Číny.

Hrozba útoku na Prataské ostrovy

Místo přímého útoku na Tchaj-wan může Čína zkusit obsadit ostrov Ťin-men vzdálený jen deset kilometrů od čínského pobřeží, o který se bojovalo na druhé tchajwanské krize v roce 1928, nebo Prataské ostrovy, které leží 340 km jihovýchodně od Hongkongu. Jsou neobývané, ale Tchaj-wan na nich udržuje stálou posádku. Okupace tří ostrůvků o ploše 1,7 km čtverečních by nevyvolala tak silnou odmítavou rekci reakci a Čína by si mohla otestovat, jak by svět na podobný krok zareagoval ještě před případným útokem na samotný ostrov.

Rezavější tank na ostrově Ťin-men, o který bojovali čínští a tchajwanští vojáci v roce 1958. Foto: Ann Wang, Reuters

Centrum pro novou americkou bezpečnost (NSAC) simulovalo scénář útoku na Paraské ostrovy, přičemž se ukázalo, že Spojené státy by byly v mnohem složitější pozici než Čína. Peking by v nejhorším případě své síly stáhl, ale výrazně by ho to nepoškodilo.

NSAC varuje, že ekonomické sankce na Čínu by měly omezený dopad, který by se projevil až za delší dobu a asi by Peking nedonutily ke stažení. Tvrdší vojenský postup by však mohl přejít v rozsáhlejší vojenský konflikt, čemuž se chtějí Washington i Tchaj-pej vyhnout. Podle válečných her by bylo nutné do úspěšné akce zapojit další země, zejména Japonsko, kde mají Spojené státy své základny, a s ním přes svazek Quad také Indii a Austrálii, popřípadě Vietnam a Filipíny, které také čelí neoprávněným čínským teritoriálním nárokům.

Tchajwanská vlajka na ostrově Ťin men poblíž Číny, kde se bojovalo v roce 1958 Foto: Ann Wang, Reuters

USA potřebují obnovit důvěru

„Tchaj-wan bude pro USA testem,“ řekl webu Defence One bývalý zpravodajec Norman Roule a varoval, že americký odchod z Afghánistánu podkopal věrohodnost amerických hrozeb zásahu proti Číně, pokud by podnikla invazi na Tchaj-wan. Jde proto o obnovení důvěry: „Lidé by neměli říkat, když jste se nepostavili za Afghánistán, uděláte to pro jiné země?“

Kybernetické hrozby

Vojenští experti a odborníci na bezpečnost často upozorňují, že Čína představuje největší nebezpečí pro kyberprostor. Podle Roba Joyce, který stojí v čele amerického ředitelství pro kybernetickou bezpečnost Národního bezpečnostním úřadu (NSA) , že se Čína stala mnohem agresivnější a dokonce otevřeně projevuje snahu hledat slabiny v softwaru a v běžných spotřebičích.