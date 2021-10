USA se vrací do Rady OSN pro lidská práva

Americký prezident Joe Biden se v lednu po nástupu do funkce zavázal, že postaví otázku lidských práv do centra své zahraniční politiky. Jeho vláda přitom hlasitě kritizuje například počínání Pekingu v západočínské provincii Sin-Ťiang a ohrazuje se rovněž vůči některým krokům Ruska.

„USA budou mít možnost dokázat, jak moc to Bidenova administrativa myslí vážně s umístěním lidských práv do centra své domácí a zahraniční politiky,” řekl ředitel nevládní organizace Human Rights Watch Louis Charbonneau. „Zatím mají (USA) za sebou hodně kroků vedle, měly by využít svůj čas v radě k tomu, aby prosazovaly lidská práva jak u svých spojenců, tak u svých nepřátel,” dodal.