USA a Čína si nadávají kvůli protestům v Hongkongu

Spojené státy Čínu tvrdě zkritizovaly poté, co se ve státním listu Tcha Kchung Pchao objevila pod titulkem „Intervence zahraničních” sil fotografie americké diplomatky hovořící v hotelu s vůdci demonstrantů v Hongkongu. Uvedeno bylo i její jméno Julia Eadehová. Čína opakovaně tvrdí, že se USA vměšují do protestů v Hongkongu.

Spojené státy odmítly obvinění listu a dodaly, že se diplomaté setkávají s velmi širokým spektrem lidí včetně představitelů vlády. Mluvčí ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová k článku ve státním listu řekla: „Nemyslím si, že je to formální protest, je to to, co dělávají zločinecké režimy. Takto by se odpovědné národy neměly chovat.“