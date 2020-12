Únik plynu z továrny na pesticidy v Bhopálu zabil v roce 1984 tisíce lidí

2. prosince se u vadné nádrže čistilo potrubí vodou. Ta se ale kvůli špatnému technickému stavu dostala do nádrže samotné a začala reagovat s MIC. Tlak v nádrži rostl a přibližně 40 tun plynu kvůli selhání ventilu uniklo ven krátce po půlnoci na 3. prosince.

V roce 1989, téměř 5 let po katastrofě, se firma Union Carbide India Limited v mimosoudním vyrovnání zavázala k zaplacení 470 milionů dolarů (dnes přibližně 1 miliarda dolarů, 21,5 miliard korun) kvůli škodě způsobené její továrnou.

Trvalo více než 25 let, než soud prokázal vinu a stanovil tresty. Sedmička bývalých zaměstnanců UNILu byla odsouzena za zabití z nedbalosti ke dvěma letům odnětí svobody a pokutě 100 000 rupií (dnes asi 2 500 dolarů, přes 53 tisíc korun). Mezi nimi byl i tehdejší předseda společnosti Kešub Mahíndra. Původní obvinění ze zabití, za něž by jim hrozilo až deset let vězení, soud už v roce 1996 překlasifikoval.