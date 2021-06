Umlčování, dobrovolná cenzura. V mnohém se to na školách v USA podobá KLDR, líčí přeběhlice

Sedmadvacetiletá Korejka řekla listu The New York Post, že by nevěřila, že by mohla být žádána, aby na univerzitě ve Spojených státech cenzurovala své myšlenky.

Stanici Fox News sdělila, že obětovala velké prostředky, čas a energii tomu, aby se naučila, „jak přemýšlet”. „Ale oni vás nutí myslet tak, jak chtějí, abyste myslel,“ dodala se zklamáním.

Jedna z členek sboru jí prý kárala, když se přiznala, že uznává klasickou literaturu jako díla od Jane Austenové. „Řekla jsem, že miluju tyto knihy. Myslela jsem si, že je to dobré. Ona mi pak řekla: Víte, že tito spisovatelé měli koloniální způsob uvažování? Byli to rasisti, byli bigotní a podvědomě vám vymývali mozek,“ vylíčila Parková.

Překvapivé podobnosti

„Uvědomila jsem si, že je to šílené. Myslela jsem si, že Amerika je odlišná, ale viděla jsem tolik podobností s tím, co jsem viděla v Severní Koreji, že jsem se začala obávat,“ poznamenala.

„Vážně jsem přešla poušť Gobi, abych byla svobodná a abych zjistila, že nejsem svobodná? Amerika není svobodná,“ doplnila.

Profesoři prý studenty před některými semináři varovali, že se mohou týkat ožehavých témat, aby se lidé mohli předem odhlásit ze čtení nebo z účasti ve třídě při diskusích.

„Tito lidé dobrovolně cenzurují jeden druhého, umlčují se, aniž by k tomu byli nuceni. V jiných dobách v historii k tomu byly potřeba puče, kdy přišla vojenská síla, vzala vám práva a umlčela vás. Ale tato země si vybrala být umlčena, vybrala si vzdát se svých práv,“ pokračovala Parková.

KLDR je šílená, USA ještě šílenější

Svou zemi, ze které utíkala s matkou v roce 2007, přičemž padly do rukou obchodníků s lidmi, jež je prodali do otroctví, si Park neidealizuje.

„Severní Korea je pěkně šílená. První, co jsme se naučila od mámy, bylo, že nemám ani šeptat, protože by mě mohli slyšet ptáci a myši. Takže jsem věděla, jak nebezpečné bylo v mé zemi říkat špatné věci. Je to úplně šílené, naprosto neuvěřitelné. Ale ani Severní Korea není tak bláznivá, byla pěkně šílená, ale ne tak šílená,“ uvedla.

V KLDR se podle ní vůdcům vládne lépe, protože tam není žádný internet. Přiznala, jak moc sama podlehla propagandě, když věřila tomu, že i „drahý vůdce“ musí hladovět, když umírají hlady děti, a nedošlo jí, že nevypadal jako hladovějící.

„Tak to vypadá, když máte vymytý mozek. Svým způsobem mají v USA taky vymytý mozek. Dokonce i když je tu důkaz, který mají přímo před očima, tak ho nevidí. Vlastně ho vidí, ale zcela ztratili schopnost myslet kriticky,“ poznamenala.

Potíže prý měla také s tím, když se na začátku každého semináře studentů ptali, jakým rodem je mají oslovovat.

„Angličtina není můj jazyk. Učila jsem se ji jako dospělá. Někdy stále řeknu omylem on místo ona, a nyní mi říkají, abych jim říkala oni. Jak to mám dostat do svých vět? Byl to chaos,” doplnila. Korejština gramaticky nerozlišuje rod.

Američané nenávidí Ameriku

Na jedné lekci se prý asistent probírající západní civilizaci zeptal studentů, jestli mají problém s názvem tématu. Většina z nich zvedla ruce na znamení souhlasu a někteří dodali, že mají problémy s koloniálním zaměřením tématu. U každého problému nám vysvětlovali, že byl způsoben bílými muži,” řekla s tím, že jí to trochu připomínalo kastovní systém v KLDR, kde se lidé dělí podle svých předků a toho, co udělali.

Byla také zaskočená, jak často na úvod hodin zaznívala protiamerická propaganda. Prý jí to připomnělo dětství.

„Spojení americký bastard bylo jedno z těch, s nimiž Severokorejci vyrůstali,“ popsala. „Ve slovních úlohách z matematice říkali: Jsou tu čtyři američtí bastardi, když dva zabijete, kolik amerických bastardů zbývá k zabití?“