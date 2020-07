Z elektrárenské nádrže firmy už koncem května uniklo do říčního systému a podloží 21 tisíc tun paliva a maziv. Většina, asi 16 tisíc tun, se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, zbytek se vsákl do půdy. Státní agentura pro rybolov odhadla, že potrvá desítky let, než se řeka vzpamatuje.