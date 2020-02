Týranou ženu s dětmi ragbista polil benzínem a zapálil je, protože ho opustila

Jednatřicetiletá Baxterova žena Hannah Clarková se z vozu dostala. Zoufale křičela „polil mě benzinem“ a „zachraňte děti“. Baxter se pokoušel s nožem v ruce bránit lidem v poskytnutí pomoci, ale Michael Zemek, který opodál zrovna myl své auto, hořící Clarkovou ležící na chodníku uhasil.

Když začalo pomáhat s hašením více lidí, ragbista se probodl, napsal list Daily Mail Australia. Děti ve věku 3, 4 a 6 let uhořely ve voze.

Vyvrcholení spirály násilí

Rodiče ženy podle listu New York Post uvedli, že vražda a sebevražda byly vyvrcholením spirály násilí, která se roztočila, když se Clarková rozhodla po 11 letech ukončit vztah se svým mužem, který ji týral.

Ve voze uhořely tři děti a jejich matka Foto: Profimedia.cz

„Musela se sebrat i s dětmi, aniž by cokoli řekla, protože on byl takový magor posedlý kontrolou, že by se jí nějak dostal do hlavy a ona by to vzdala,” řekla matka ženy Suzanne Clarková. Manželka Baxtera opustila loni 5. prosince.

Následné spory se týkaly hlavně péče o děti, dodal její otec Lloyd Clarke. „Myslel si, že byl podveden, a chtěl střídavou péči, ale věděli jsme, že by to nemohlo fungovat. Nepracoval, nemohl by děti zajistit. Začalo to být ošklivé,” popsal dění v rodině.

Jedno z dětí unesl

Baxter měl povoleno vidět děti jen o víkendech, ale jejich vyzvedávání a návraty provázelo napětí. Na Štěpána jedno z dětí unesl a zpátky ho dostala až po čtyřech dnech policie. Protože svou ženu napadl, soud mu zakázal se k ní přiblížit na 20 metrů.

Ve voze uhořely tři děti a jejich matka. Foto: Dan Peled, ČTK/AP

Nařízení ale nepomohlo. Baxter nakonec ve středu ráno nastoupil k ní a dětem do auta. „Nevíme, jak je možné, že se dostal tak blízko. Obvykle ji přepadal. Jsem si jistá, že by mu nezastavila,” dodala Clarková, podle které se muž manželce opakovaně naboural do telefonu a pak sledoval, kde se pohybuje.

Vyhrožoval, že ublíží dětem

„Zakazoval jí chodit cvičit, ale to nebyl jen její koníček, ale především práce, protože byla trenérkou fitness. Kontroloval veškeré její sociální sítě. Obviňoval ji z nevěry a z toho, že v práci svádí muže. Ponižoval ji a tvrdil, jak je hnusná, ať se sebou něco dělá,“ popisovala útrapy skokanky na trampolíně Hannah Clarkové její přítelkyně Manja Whaleyová. Manželé vlastnili fitness studio Integr8, které je živilo, ale loni přestalo fungovat.

„Vyhrožoval jí, že ublíží dětem, pokud nebude dělat, co chce on,“ popsala Whaleyová. Psychické, finanční a sexuální zneužívání bylo podle jejích slov na denním pořádku a neustále se stupňovalo. Podle rodičů ženě bránil i ve styku se sestrou a bratrem.