Trik na analfabety z Tálibánu vyšel. Prchající pár zachránila stranická knížka

Třiatřicetiletý Asib Malekzada žije v Německu od svých deseti let. Do Kábulu dorazil začátkem srpna, aby zde vyzvedl svou snoubenku Mehriu.

Než ale stačili papíry vyřešit, Tálibán ovládl Kábul. Asib Malekzada mohl odejít, v Kábulu by ale musel nechat svou snoubenku. Mladá žena neměla zatím vízum a nebyla ani „nejbližší příbuznou“, aby se dostala do jednoho z evakuačních letadel.

Boj o čas a papíry nakonec dopadl šťastně, ve středu mladá žena dostala vízum do Německa. Jenže nastal druhý problém, museli se dostat na kábulské letiště, které obklíčil Tálibán. Jeho bojovníci pouští pouze cizince, Afghánce zadržují.

To, co zažili na letišti v Kábulu, je šokovalo. Bylo to podle nich „neuvěřitelné“. „Přeskakovali jsme mrtvé lidi. Děti ležely na zemi, některé se zhroutily, některé byly možná mrtvé. Nikdo se o ně nestaral, tisíce lidí se hnaly vpřed,“ vypověděl.