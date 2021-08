Tlumočníka, který se nevešel do českého letadla, s sebou vzali Američané

„Dvě rodiny z letiště se dostaly do amerického letadla,” potvrdila Novinkám předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková.

Stanice CNN přinesla reportáž z letiště, kde hovořil afghánský tlumočník, který podle svých slov pracoval pro českou armádu a nedostal se s rodinou do českého letadla. Této a další rodině se dle Paškové podařilo dostat na palubu amerického stroje, který by měl mířit do Kataru.