Těhotná turistka zachránila manžela před žralokem

Třicetiletý Andrew Charles Eddy podle policie sotva vstoupil do vody u korálového útesu Sombrero Reef, když jej kousl žralok. Jeho manželka Margot Dukesová-Eddyová zahlédla žraločí hřbetní ploutev a krev tekoucí z manžela do moře. Nezaváhala a skočila z lodi do vody. Jakmile odtáhla muže do bezpečí, jiný člen rodiny zavolal na tísňovou linku.