Tálibán vyzývá k jednotě, v zemi přibývá protestů

Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan ve čtvrtek přiznal, že USA přesně nevědí, kolik jejich občanů se stále nachází v Afghánistánu. Bidenova vláda je však podle něj odhodlána dostat do evakuačních letadel jakéhokoliv Američana, který o to americké činitele požádá. „Navázali jsme nyní kontakt s Tálibánem, abychom umožnili bezpečný průchod lidem na letiště a to v tuto chvíli funguje a Američané i ohrožení Afghánci se dostávají na letiště,” řekl Sullivan. Varoval však, že se v nynější situaci nelze spolehnout na to, že bude nynější uspořádání pokračovat relativně bezproblémově i nadále.