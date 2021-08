Tálibán obvinil afghánskou vládu z eskalace konfliktu

Mluvčí Tálibánu uvedl, že vojenské operace povstalců jsou reakcí na vládní kroky. Podle něj to byla vláda v Kábulu, která vyvolala střety.

Mluvčí Tálibánu také vyzval USA, aby do střetů mezi afghánskými silami nezasahovaly. List Sunday Times uvedl, že kvůli postupu povstalců vyslaly v minulém týdnu Spojené státy nad Afghánistán strategické bombardéry B-52 i houfnicemi vyzbrojené těžké bitevní letouny AC-130 Spectre stejně jako bezpilotní letouny. Útočily u měst Kandahár, Herát a Laškargáh, které se Tálibán také snaží dobýt.

Zřejmě nejvýznamnějším úspěchem je dobytí Kunduzu. Město, které má více než čtvrt milionu obyvatel, je pokládáno za bránu do severních provincií bohatých na minerály a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležité. Mít pod kontrolou Kunduz tak znamená mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy, uvedla stanice BBC. Povstalci už město dobyli v letech 2015 a 2016, ale nedokázali je dlouhodobě udržet.