Vrtulník Airbus H145M nasazený do tajné operace Foto: Profimedia.cz

Tajná noční operace v Kábulu: Vrtulníky bundeswehru přepravily do bezpečí 21 lidí

Tajnou záchrannou misi, do níž byly nasazeny helikoptéry Airbus H145M, provedli vojáci německé armády v noci na středu. Do akce byly zapojeny speciální jednotky a Němce jistili američtí vojáci se svými vrtulníky, píše server týdeníku Focus. Do bezpečí se tak dostala skupina 21 německých občanů. Akci potvrdil náčelník generálního štábu německých ozbrojených sil Eberhard Zorn.