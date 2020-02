Superšiřitel nakazil 11 lidí ve třech zemích. Brit trousil koronavirus napříč kontinenty

Muž, profesí obchodník, byl na konferenci v Singapuru, které se mezi 20. do 22. lednem účastnila asi stovka Číňanů z provincie Chu-pej, epicentra nákazy. Než se vrátil domů, zastavil se ve francouzských Alpách v horském středisku Contamines-Montjoie západně do Mont Blanc. Strávil tam čtyři dny (od 24. do 28. ledna) a stýkal se zde s dalšími britskými turisty.