Stažení z Afghánistánu? Logistický úspěch, ale strategické selhání, míní nejvyšší generál USA

Evakuace z Kábulu byla „logistickým úspěchem, ale strategickým selháním“, řekl při úterním slyšení před americkým senátním výborem pro ozbrojené složky nejvýše postavený americký generál, náčelník amerických spojených štábů Mark Milley. Pokud by Američané neodešli do konce srpna, zřejmě by čelili válce s Tálibánem, shodl se s Bílým domem.