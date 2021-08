Společnost Moderna začíná s testem vakcín proti viru HIV na lidech

Americká farmaceutická společnost Moderna by měla tento týden zahájit testy vakcín proti HIV na lidech. Testování by mělo odstartovat ve čtvrtek 19. srpna a skončit by mělo do jara 2023, píše server newsweek.com s odkazem na informaci zveřejněnou americkým Národním ústavem zdraví (NIH). Vakcína je vyrobena na bázi mRNA, stejně jako očkovací látka proti koronaviru.