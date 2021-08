Slavnostní zakončení olympiády v Tokiu

„Ač v omezeném módu, tak to byly olympijské hry, a ve svém smyslu i krásné. Jsme rádi, že Japonci dokázali hry uspořádat, a ukázalo se, že to nebylo jednoduchý. Až oheň zhasne, tak si můžeme v klidu říct, že to byly dobré hry,” uvedl vedoucí české výpravy Martin Doktor.

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval i z pozice člena Mezinárodního olympijského výboru (MOV) prohlásil, že se ukázalo jako správné, že se olympiáda konala: „Zachovala se kontinuita a sport pořád žije. Ukázali jsme, že obrovská akce, které se účastní 205 zemí, je schopná fungovat. Svět žil sedmnáct dnů olympiádou a spoustě lidí to zlepšilo náladu a dalo víru, že se z tohohle marasmu dřív nebo později dostaneme, byť to nebyla olympiáda, kterou známe. Ve světě plném strachu je ale potřeba udělat světlou tečku a za něčím jít. To jsme chtěli, aby olympiáda ukázala, a to se, myslím, podařilo.“