Severní Korea provedla už čtvrtý raketový test

Severní Korea odpálila v pondělí ze svého východního pobřeží směrem k Japonskému moři balistickou raketu, informovala japonská pohraniční stráž. Raketa měla spadnout do moře. Japonsko proto vydalo varování rybářským lodím, aby se držely od zbytku střely co nejdál, píše agentura TASS. Zatím není jasné, jak daleko střela doletěla. Od začátku roku je to už čtvrtý raketový test, poznamenává agentura.