Rusko si sestřelilo vlastní satelit. Střepiny podle NASA ohrožují ISS

Astronauti na ISS v důsledku létajících úlomků museli uchýlit do záchranných modulů. Sestřelení satelitu podle NASA vytvořilo na oběžné dráze dalších přibližně 1500 kusů vesmírného odpadu. Menší kusy navíc nejsou radary schopny zachytit.

„Není třeba dodávat, že jsem rozhořčený. Je to pošetilé. Nemohu uvěřit, že ruská vláda tento test uskutečnila, protože kromě mezinárodních ohrozila také své vlastní astronauty, kteří se na ISS nacházejí,“ uvedl šéf NASA Bill Nelson.

Zatímco před většími kusy dokážou radary včas varovat, u menších to neplatí. Vesmírem přitom střepiny létají rychlostí až 27 tisíc kilometrů za hodinu. Výbuch satelitu podle McDowella způsobil, že pravděpodobnost srážky s ISS či dalšími satelity vzrostla o deset procent.

„Není to dramatické zvýšení rizika, ale určitě je to znepokojující. Už tak máme problém s přebytkem vesmírného odpadu a není důvod vytvářet cíleně další,“ citoval McDowella server The Guardian.