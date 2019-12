Rusko a Čína navrhují zmírnit sankce proti KLDR, USA jsou proti

Moskva s Pekingem chtějí mimo jiné odvolat blokádu vývozu uhlí, mořských plodů a textilu z KLDR a chtějí rovněž umožnit Severokorejcům pracovat v zahraničí a podpořit mezikorejské silniční a železniční projekty. Severokorejci pracující v zahraničí by neměli být do 22. prosince repatriováni. Tento bod přijatý před dvěma lety postihuje asi 100 000 občanů KLDR. Panují obavy o jejich další osud, protože KLDR trápí silná neúroda způsobená suchem.

Zrušil by se rovněž zákaz dovozu některých strojů a zařízení, které nemohou být upraveny pro použití v severokorejském jaderném a balistickém programu. Mimo jiné by šlo o vybavení pro železnici, ocelové díly pro krovy, šrouby a matky, buldozery, vybavení pro řízení dopravy, automobily do nosnosti 20 tun, hasičská vozidla, radiátory pro ústřední topení, jehly na šití, vybavení kuchyní a nádobí, myčky, vysavače, lopaty, sekery hasicí přístroje a vybavení pro zemědělství nebo klimatizace, uvedla agentura AP. Část zařízení je určena pro zemědělství, které trpí kvůli extrémním suchům neúrodou a zemi hrozí nedostatek základních potravin, některé pro nemocnice.