Rozšíření NATO: Turkům vadí švédská poslankyně

Nezařazená opoziční poslankyně se nyní stala jednou z hlavních postav sporu, v němž jde o vstup Švédska a Finska do NATO, jejž musí schválit všechny alianční země. Turecko hrozí, že ho zablokuje, protože Stockholm podporuje Kurdy, a za souhlas žádá změnu této politiky.

O co Erdoganovi jde? O Švédsko a Finsko v NATO ne, píše opoziční server

Ankara už vypracovala konkrétní seznam, který čítá tři desítky jmen, a turecký velvyslanec ve Stockholmu Hakki Emre Yunt uvedl, že by „švédská vláda měla vydat také Kakabavehovou“, která má švédské a íránské občanství.

To Švédové ostře odmítli a poslankyně se nechala slyšet, že by to měl být ambasador, kdo „se bude pakovat“. Navíc se proti tureckým tvrzením, že někteří švédští politici podporují PKK, ohradila švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová. „Jde o závažná obvinění, která postrádají jakýkoli základ,“ tweetovala.