Rohingové se do Barmy odmítají vrátit, jejich vesnice nahradily vládní stavby a kasárna

V rámci cesty navštívila skupina tábor Hla Poel Kaung pro 25 000 navrátilců, kteří by v něm měli zůstat dva měsíce, než se přesunou na místo, kde budou dál žít. Tábor byl dokončen před rokem, ale je v špatném stavu, třeba společné záchody se zřítily.

Tábor vznikl na místě rohinžských vesnice Haw Ri Tu Lar a Thar Zay Kone. Správce zařízení Soe Šve Aung popřel, že by tyto vesnice byly zničeny. Poté, co mu byly ukázány satelitní snímky, řekl, že se k tomu vyjádřit nemůže, protože nastoupil do funkce teprve nedávno.