Pusťte pozorovatele do Sin-ťiangu, vyzývá Čínu svět včetně Česka

Čtyřiačtyřicet zemí, včetně České republiky, vyzývá Čínu, aby do provincie Sin-ťiang obývané muslimskými Ujgury pustila nezávislé mezinárodní pozorovatele. Kanadská velvyslankyně při Radě OSN pro lidská práva Leslie Nortonová jménem těchto států také uvedla, že ve vstupu do tohoto regionu by nikdo neměl bránit ani Vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové.