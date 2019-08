Protesty v Hongkongu můžeme potlačit silou, varoval čínský velvyslanec

„Existují důkazy, že situace by se tolik nezhoršila, kdyby nedošlo k zasahování a podněcování ze strany zahraničních sil. Hongkong je součástí Číny. Žádná cizí země by neměla zasahovat do vnitřních záležitostí Hongkongu,“ dodal. Západní média rovněž obvinil z nevyváženosti zpráv.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, nyní čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu návštěvníků z pevninské Číny do Hongkongu.