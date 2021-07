Přeočkování není nutné, tvrdí WHO

Vědecké důkazy o potřebnosti třetí dávky vakcíny proti koronaviru neexistují, státy by proto neměly nakupovat očkovací látky, ty by se měly dodávat do chudších zemí, uvedla v pondělí Světová zdravotnická organizace (WHO). Tímto způsobem kritizovala záměry bohatších států nakoupit vyšší počet vakcín proti covidu-19, aby měly zásoby na přeočkování.