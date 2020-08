Před 75 lety Hirošimu zahalila atomová katastrofa

„Jediná atomová bomba 6. srpna 1945 zničila naše město. Tehdy se říkalo, že tady 75 let nic neporoste,” řekl starosta Hirošimy Kazumi Macui. „Hirošima se přesto vzpamatovala a stala se symbolem míru,” dodal.

Foto: Us Army, Reuters

„Úlohou Japonska je sloužit jako most mezi různými stranami a trpělivě podporovat jejich dialog, abychom dosáhli světa bez jaderných zbraní,” uvedl ministerský předseda. „Abeho slova neodpovídají jeho činům,” kritizoval premiéra 47letý Manabu Iwasa, který do parku přišel uctít památku svého otce, přeživšího tragédie, jenž ve věku 87 let zemřel letos v březnu.