Pracoval pro Brity a Tálibán mu zastřelil těhotnou ženu. Londýn mu nepomohl

Afghánec pracoval pro zahraniční organizace 14 let, napřed to bylo pro OSN a další mezinárodní organizace včetně bývalého britského ministerstva pro mezinárodní rozvoj.

Když se Tálibán chopil moci, necítil se muž ohrožený, protože neměl pocit, že by dělal něco špatného a nebyl zkorumpovaný. Na začátku srpna ale slyšel, že zmíněný mulla žádá lidi, aby ho dostali za každou cenu. Odešel proto z domu a obrátil se na své bývalé zaměstnavatele, aby mu pomohli. Ti ho odkázali na program relokace pro Afghánce ohrožené spoluprací s Brity. Přihlásil se do něj a po několika dnech mu přišel e-mail, aby upřesnil, co žádá. Přestože to udělal, další e-mail už mu nepřišel.