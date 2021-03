Porušujete dohodu o autonomii Hongkongu, vzkazují Britové Číně

Raab uvedl, že právní reformy navrhované čínskou vládou jsou součástí snahy potlačit všechny kritické hlasy. Už minulý rok přijal čínský parlament kontroverzní bezpečnostní zákon, který umožňuje poslat hongkongské demonstranty do vězení na doživotí. Stačí, když jejich aktivitu čínské úřady vyhodnotí jako separatistické či teroristické jednání.

Jak uvádí deník Financial Times, velká část čínských zástupců nepovažuje dokument z roku 1984 za směrodatný.

Financial Times podotýkají, že politika vůči Číně je pod vedením současného premiéra Borise Johnsona značně odlišná od té z dob jeho spolužáka a předchůdce Davida Camerona.

Neznamená to ale, že by Britové ztráceli zájem o Asii. Začátkem roku potvrdili záměr zvýšit svou přítomnost v tichomořském regionu, když podali žádost o připojení se k jedenácti státům smlouvy CPTPP. Námořnictvo pak plánuje do východní Asie v létě vyslat svoji letadlovou loď HMS Queen Elizabeth.