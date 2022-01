Podmořská sopka vyvrhla obrovské množství oxidu siřičitého

Při explozi vulkánu Hunga Tonga Hunga Ha´apaia na tichomořském souostroví Tonga se dostalo do atmosféry ohromné množství kysličníku siřičitého, který se dostal až do výše 30 kilometrů, šíří se nad Pacifikem a pronikl i nad Afriku. Může to mít vážné dopady na ekologii, protože rozsáhlé oblasti zasáhnou kyselé deště.