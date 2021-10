Počet obětí záplav v Indii a Nepálu se blíží dvěma stovkám

Sesuvy půdy a záplavy jsou na severu Indie v podhůří Himálaje běžné. Podle vědců k nim však dochází častěji v důsledku tajících ledovců v souvislosti s klimatickou změnou. Monzuny v zemi obvykle trvají od poloviny června do konce září.

„Záchranné týmy přesouvají lidi do bezpečnějších míst a zraněné odvážejí do nemocnic,” dodal mluvčí. Zachráněno a převezeno do nemocnic zatím bylo nejméně 35 lidí, kteří se při prudkých srážkách zranili. Místní úřady se stále snaží zjistit přesný počet zasažených domácností a plný rozsah škod.