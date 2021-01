Otec národa Mahátma Gándhí. Muž, který dovedl Indii k nezávislosti

Móhandás Karamčand Gándhí se narodil 2. října 1869 ve městě Porbandar, které leží dnes na západním pobřeží Indie. Tehdy území bylo součástí Britské Indie. Jeho otec Karamčand Uttamčand Gándhí působil jako ministerský předseda místního státu, později přesídlili do státu Rádžkot, kde se Karamčand stal poradcem místního vládce a později i ministerským předsedou.

Ve 13 letech měl Gándhí podle místní tradice svatbu s o rok starší Kasturbai Makhanji Kapadiaovou. Manželi zůstali 62 let až do její smrti v roce 1944. V roce 1885 Gándhího silně zasáhla smrt otce a poté také úmrtí svého prvního dítěte krátce po narození. Tři roky nato se Gándhímu narodil syn Harilal, později měl ještě další tři syny.

V roce 1888 dostal svolení od rodiny k odchodu do Anglie, aby studoval práva na University College v Londýně. Své matce slíbil, že se vzdá žen, masa a alkoholu. V Londýně navštěvoval vegetariánské restaurace a vstoupil do Londýnské společnosti vegetariánů (LVS). V ní byl zvolen do výkonného výboru.