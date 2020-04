Osud Kim Čong-una není jasný, v KLDR propukla nákupní horečka

Stav severokorejského vůdce Kim Čong-una, který údajně prodělal operaci srdce a byl na pokraji smrti, stále není znám. Navzdory mlčení severokorejských zdrojů, vše naznačuje, že Kim Čong-un není v hlavním městě Pchjongjangu. Nelze vyloučit, že byl převezen do Číny. Komentátor časopisu Time Ian Bremmer se už v pátek zamýšlel, co by se mohlo stát, kdyby Kim už nebyl schopen vládnout, nebo zemřel.