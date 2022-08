OSN: KLDR si připravuje půdu pro další jaderné testy

Severní Korea si podle odborníků OSN připravuje půdu pro další jaderné testy a pokračuje ve vývoji svých schopností vyrobit klíčovou složku pro jaderné zbraně. Podle agentury AP to vyplývá ze zprávy, kterou předložil panel expertů Radě bezpečnosti OSN, a do níž agentura mohla nahlédnout. Byl by to v KLDR sedmý nukleární test od roku 2006 a první od září 2017.