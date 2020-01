O nákaze jsme informovali pozdě, přiznal starosta Wu-chanu. Město stačilo opustit pět milionů lidí

Navíc se nedostává zdravotnického materiálu a nemocnice jsou přeplněné. Čou se hájil, že na tak velkou epidemii se není možné připravit a nemohou to udělat ani bohatá města.

Starosta řekl, že by byl ochoten odstoupit: „Pokud to pomůže bránit šíření infekce, jsem ochoten na omluvu odstoupit. Stranický předseda Wu-chanu Ma Kuo-čchiang a já přijmeme jakoukoli odpovědnost.“

Zatím není jasné, zda odejde, ale v roce 2003 při epidemii SARS byl narychlo vyměněn starosta Pekingu, připomněl list The Daily Telegraph. Wu-chan v pondělí navštívil premiér Li Kche-čchiang, aby se seznámil se situací a ukázal obyvatelům, že na ně vláda nezapomněla.

Starosta současně podotkl, že to není čistě jeho vina, protože místní správa musí počkat na souhlas, než zveřejní všechny informace o viru: „Jako místní vládní představitel musím před zveřejněním informace, kterou získám, požádat o jeho schválení. Mnozí lidi to teď nechápali.“ Dodal, že reakce na nákazu byla „tvrdší než v jiných případech.“ To může být narážka na nezvládnutou epidemii SARS.