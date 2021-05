Německo kvůli situaci v Gaze zachvátila vlna nenávisti k Židům, varují poslanci

Podhoubím pro násilí bývá uváděna chudoba a špatné vzdělání. Pokud by byly vzdělávací příležitosti stejné, rozdíly mezi skupinami by téměř zmizely - stejně jako vliv indoktrinálních koránských škol a turecko-arabské antižidovské mediální propagandy, řekl týdeníku Focus Christian Walburg z univerzity v Münsteru.

Německo od 60. let integraci migrantů do svého vzdělávacího systému zanedbávalo. Zpočátku to bylo ve víře, že hostující zahraniční pracovníci se nakonec vrátí do své vlasti, pak v nepochopené multikulturní toleranci, píše server týdeníku Focus. V mnoha velkých městech se vytvořily „zakázané zóny” a ghetta, jejichž struktury je nyní obtížné rozbít.