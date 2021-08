Německo končí s evakuací z Kábulu o víkendu

Německá armáda evakuovala z letiště v Kábulu dosud kolem 4600 lidí, potvrdilo ministerstvo zahraničí. Byli to němečtí občané, afghánští pracovníci humanitárních organizací, spolupracovníci bundeswehru a německých organizací rozvojové pomoci a občané jiných zemí.

V úterý bylo přepraveno do uzbeckého Taškentu 983 osob, což je nejvyšší počet evakuovaných od počátku operace před více než týdnem, napsalo ministerstvo na Twitter.

Podle generálního inspektora bundeswehru Eberharda Zorna stále zbývá přepravit do bezpečí zhruba 5000 osob.

Polsko do Varšavy evakuovalo zatím 770 Afghánců

Polsko do Varšavy evakuovalo zatím 770 Afghánců Evropa

„Před bránou na letiště vládne naprostý chaos a panika. Aktuálně tam je kolem 20 tisíc lidí. Snaží se dostat dovnitř, ale vědí, že to nestihnou, že budou muset zůstat v Kábulu. Ty scény, co se tam odehrávají, to se nedá popsat,“ uvádí.