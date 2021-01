Na stěně Ho Či Min, Marx i Lenin. Sjezd vietnamských komunistů vybere vedení země

I tak bylo před zahájením sjezdu dvakrát testováno nejen všech 1587 delegátů reprezentujících 5,1 milionu členů strany, ale celkem 10 tisíc lidí, kteří mají co do činění se sjezdem.

Zatímco před pěti lety se na sjezdu střetli konzervativci s reformátory, kteří vyhráli, nyní se čeká, že sjezd potvrdí stávající linii, protože země zažívá ekonomický růst. Očekává se, že růst HDP by měl v příštích pět letech činit přes sedm procent, k čemuž přispělo i zvládnutí pandemie.

Analytici přesto očekávají, že bude zvolen i potřetí. To by mu umožnilo pokračovat v protikorupční kampani, díky níž se zbavil i některých svých politických soupeřů, uvedla agentura AFP.

Na závěr sjezdu, který se koná převážně za zavřenými dveřmi, bude zvolen i prezident a premiér. Podle AFP by místo Nguyena Phu Tronga mohl do prezidentského křesla usednout stávající 66letý premiér Nguyen Xuan Phuc, který je oceňován za zvládání koronavirové krize i ekonomické úspěchy. Nguyen Phu Trong by pak už jen vedl stranu.