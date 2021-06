Musíme se připravit na válku, řekl tchajwanský šéf diplomacie

„Jako lidé, kteří na Tchaj-wanu rozhodují, nemáme jinou možnost, musíme být připravení,“ řekl Wu. „Když čínská vláda říká, že by se nezřekla použití síly a provádí okolo Tchaj-wanu vojenská cvičení, měli bychom spíše věřit tomu, že je to reálná hrozba,“ dodal.

Wu také upozornil, že pro Peking je Tchaj-wan překážkou v uplatnění jeho neoprávněných teritoriálních nároků na Jihočínské moře: „Je to čínské autoritářství, které se pokouší rozšířit svůj vlastní vliv daleko za svými hranicemi, dokonce na západní polokouli. Chtějí zavést mezinárodní autoritářský pořádek.“

„Musíme se zapojit do asymetrického konfliktu, aby Čína porozuměla, že tu jsou náklady, které by musela zaplatit, jestliže by rozpoutala válku proti Tchaj-wanu,“ dodal Wu.