Lidé v Hongkongu vyšli opět do ulic, policista postřelil čtrnáctiletého chlapce

Policie čínskému listu potvrdila, že jeden příslušník střílel ostrou municí. „Vypálil jednu ránu, když byl jeho život vážně ohrožen poté, co byl napaden velkou skupinou demonstrantů,” uvedl policejní sbor, aniž by zmínil, že byl někdo zasažen.

V pátek propukly protesty spontánně poté, co správkyně města Carrie Lamová obnovila platnost zákona z koloniální éry zakazující zakrývání tváří při protestech. Lamová to zdůvodnila tím, že násilí během mnoha týdnů protestů „destruuje město“ a že nechce dopustil, aby se situace „dále zhoršovala“. Zákon zakazuje při demonstracích a pochodech zakrývat si jakkoli tvář, nesmí být ani pomalovaná.

Zákon půjde jen obtížně vymoci, přesto se ho prodemokratická poslankyně Claida Moová obává: „To je Rubikon. Bojím se, že by to mohl být jen začátek, Více drakonických zákazů ve jménu práva může číhat za rohem“.

Střety v Hongkongu se v posledním týdnu vyostřily. V úterý se konaly protesty v den, kdy si připomínala Čínská lidová republika 70 let od svého založení. Policista ten den vypálil několik ran na 18letého studenta. Jedním ostrým nábojem ho zasáhl do hrudi. Mladík, který byl v kritickém stavu, byl obviněn z napadení muže zákona. Už o víkendu byla gumovým projektilem vypáleným zblízka zasažena do očí indonéská novinářka navzdory tomu, že byla jasně označena na helmě i vestě slovem tisk. Na jedno oko oslepla.