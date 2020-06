Kosovský premiér Avdullah Hoti ve čtvrtek zrušil kvůli domácí politické situaci cestu do USA, kde měl v sobotu vést konzultace se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Cestu do Washingtonu odřekl ve středu i prezident Hashim Thaçi poté, co byl zvláštním tribunálem v Haagu obviněn z válečných zločinů.