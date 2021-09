Krvavé masakry, mučení a genocida. Hazárové se děsí vlády Tálibánu

„Můj život je v troskách. S Tálibánem nemáme žádnou budoucnost,“ vypráví. Dívka měla maturovat, chtěla jít studovat na univerzitu. Rodina se ji pokoušela dostat do některého z evakuačních letadel, ale marně. Nyní hledají možnost, jak by všichni co nejrychleji opustili zemi.