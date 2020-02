Koronaviru podlehlo v Číně přes 360 nakažených

Epidemie infekce se již rozšířila do dalších nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy a evakuují své občany z Číny. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli onemocnění globální stav zdravotní nouze.

Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan přistálo v pondělí zhruba půl hodiny po půlnoci na letišti v Praze-Ruzyni. Spolu lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně odpoledne letěl český vládní speciál. Češi zamířili k dalším vyšetřením do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky převeze sanitka do nemocnice ve středoslovenském městě Banska Bystrica.