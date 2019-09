Klimatický summit: Podle šéfa OSN lidstvo riskuje život, Greta vyčetla politikům ztracené dětství

Generální tajemník OSN, který summit od New Yorku svolal, ve své řeči vyjmenoval hned několik katastrof, které zemi zasáhly za poslední měsíce, a zdůraznil rovněž, že letošní červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii.

Thunbergová začala již před více než rokem pravidelně v pátek protestovat u švédského parlamentu. Svou činností inspirovala vznik studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), v jehož rámci studenti místo pátečního vyučování stávkují a požadují důraznější postup proti zhoršování životního prostředí.

„Jestliže nás necháte na holičkách, nikdy vám to neodpustíme,” vzkázala mladá Švédka světovým vůdcům. „Změna ale přichází, ať se vám to líbí, nebo ne,” uzavřela.

Generální tajemník OSN António Guterres při projevu během zahájení pondělního klimatického summitu v New Yorku

Guterres již dříve vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Motto konference OSN zní „Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát”.