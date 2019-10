KLDR pohrozila obnovením jaderných testů

„Trpělivost KLDR má své meze a není tu garance, že by naše trpělivost byla nekonečná,“ prohlásil mluvčí. Ve svém vyjádření zmínil, že jednou z odpovědí Pchjongjangu by mohlo být ukončení moratoria na testy balistických raket jaderných zbraní, i když to zatím neudělá.